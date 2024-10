Fermo senza parcheggi comunali a pagamento dal primo gennaio 2025. Ad annunciarlo questa mattina,11 ottobre, il sindaco Paolo Calcinaro ed il vice sindaco e assessore alla viabilità Mauro Torresi. «Una misura che rimarrà in vigore per ben due anni», ha detto il primo cittadino sottolineando che si tratta di «un investimento di grandissima importanza per la città, per il centro, per l’ospedale, per i cittadini e i commercianti». Ed ha aggiunto: «Stiamo pensando a come sostituirli ma nella gran parte dei casi ci saranno i dischi orario, magari con orari un po’ più lunghi, alcuni saranno liberi. Si tratta – ha messo in evidenza il sindaco – di una vera e propria rivoluzione per Fermo, credo che ce ne siano poche di città che hanno adottato questo tipo di decisione. Saranno fatti salvi i residenti dove verranno inseriti i dischi orari. Parcheggi liberi, ascensori, risalite: io credo che per i residenti e per i visitatori si tratta veramente di una misura importante, senza precedenti. Più accessibilità a centro e ospedale, un ausilio alla quotidianità di chi risiede o lavora in centro e un segno comunque di vicinanza verso cittadini e visitatori».

«Una decisione importante – ha sottolineato il vice sindaco Mauro Torresi – che, sospendendo il pagamento dei parcheggi con le strisce blu che a Fermo sono circa 500, darà, come è nei nostri auspici, maggiore impulso alla città accanto al centro, all’ospedale e non solo. Stiamo valutando le zone che diventeranno a disco orario, esclusi i residenti, per dare comunque un ricambio. Una misura che, ci auguriamo, possa rimanere stabilmente, che non si torni indietro perché sappiamo che in questo modo si agevolano tutti, dai cittadini ai commercianti, per cui visto che emerge sempre il problema dei posti auto e di quelli a pagamento, questo rappresenterà un passo importantissimo. Per una città come Fermo una misura di grande importanza che vuole andare incontro a cittadini, visitatori, commercianti in considerazione del fatto che come Amministrazione, visti anche i tanti lavori in corso, vogliamo favorire l’accesso in città e nei luoghi importanti senza disagi e più agevolmente».

Gli stalli auto attualmente contrassegnati con le righe blu, quindi utilizzabili a fronte del pagamento di un ticket, di Via Veneto, via Ognissanti, parcheggio Piazzale Santoro, area Vallesi, Piazzale Carducci, Piazzale Michelangelo, via Murri e via Mistichelli, dall’inizio del nuovo anno saranno totalmente gratuiti.

Nel dettaglio:

– In centro rimarrà a pagamento solo quello mattutino a largo Ciferri, sempre salvo residenti;

– nel resto del centro spariranno tutti i parcheggi a pagamento e saranno sostituiti da disco orario (a lungo tempo e salvo residenti) o in qualche fascia oraria da parcheggio libero;

– non saranno più a pagamento neanche i parcheggi comunali vicino all’ospedale di via Murri e via Mestichelli (è escluso dalla misura il parcheggio accanto all’entrata principale che non è comunale ma dell’AST).