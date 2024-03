Fermignano piange Marcello Falconi morto a seguito di uno schianto sulla tangenziale

FERMIGNANO – Fermignano in lutto per la scomparsa di Marcello Falconi: il camionista 51enne ha perso la vita a seguito delle ferite riportate in un terribile schianto avvenuto alcuni giorni fa sulla tangenziale Bologna-Casalecchio, all’altezza dell’uscita 13 per San Lazzaro: nella notte a cavallo tra mercoledì e giovedì l’uomo, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, non ce la fatta.



Marcello, alla guida di un camion frigo, si sarebbe schiantato contro un autoarticolato che trasportava alluminio. Un impatto terribile che gli avrebbe causato ferite importanti. Illeso il conducente dell’altro mezzo.



La notizia del decesso del 51enne ha iniziato a circolare nel comune di Fermignano nella mattinata del 29 febbraio gettando nello sconforto più nero quanti lo avevano conosciuto. L’autotrasportatore lascia moglie e due figli adolescenti. Le esequie, non ancora fissate, si dovrebbero tenere domani pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Fermignano.