Fermignano piange Gualtiero Cerpolini, ex dirigente di calcio e volley

FERMIGNANO – I cittadini di Fermignano piangono la scomparsa dell’ex capostazione Gualtiero Cerpolini, 79enne mancato dopo una lunga malattia.



L’uomo, nonostante si fosse ritirato a vita privata da tempo, era molto conosciuto in città per la sua disponibilità e soprattutto per il suo grande contributo alla vita sportiva locale. L’uomo per anni si era speso come dirigente prima dello Csi Fermignano, poi dell’Us Fermignanese. Qualche anno dopo era stato chiamato a guidare in qualità di direttore generale la neonata società di Volley Femminile con la Polisportiva Fermignano.



Sempre a lui di deve l’apertura dell’Inter Club Fermignano, per anni uno dei punti di riferimento per tutti i tifosi del centro Italia. Gualtiero Cerpolini lascia la moglie Teresa, i figli Andrea e Raffaella e l’amatissima nipote Anna. Il rito funebre in programma il 2 maggio alle ore 10 nel Duomo di Fermignano