Fermignano, sono gravi le condizioni del 28enne coinvolto in un incidente sulla Metaurense

FERMIGNANO – Sono gravi le condizioni del 28enne alla guida della Fiat Panda finita fuori strada nel tardo pomeriggio del 24 marzo.



Il giovane, residente a Fossombrone, viaggiava lungo la strada provinciale Metaurense, nel tratto compresa tra Ca’ l’Agostina e San Silvestro quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa fuori dalla sede stradale.



Subito si è temuto il peggio: i residenti della zona ed alcune auto in transito hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e gli operatori del 118. Dopo aver estratto il giovane dal rottame ed aver messo in sicurezza l’auto che era alimentata a metano, il giovane è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in codice rossi. Sul posto anche i carabinieri di Urbino per i rilievi del caso.