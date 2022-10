Femminicidio ad Osimo, 41enne uccisa a botte. Fermato il marito

OSIMO – Femminicidio ad Osimo: una donna sarebbe stata uccisa dal marito questa mattina, martedì 11 ottobre, nella propria abitazione in via Montefanese a Padiglione di Osimo. La donna, Ilaria Maiorano di 41 anni, sarebbe stata massacrata di botte dal marito El Gheddassi Tarik, sposato con rito civile ad Osimo, di origine marocchina. L’uomo è stato fermato ed è nella caserma osimana. Non si sarebbe mai mosso da casa dove sembra fosse agli arresti domiciliari per reati di droga. E lì, nell’abitazione, i carabinieri di Osimo, lo hanno fermato. Il marito avrebbe negato tutto dicendo che la donna sarebbe caduta accidentalmente.

Ad avvertire i militare, questa mattina, una parente che ha telefonato alla donna per avere informazioni sullo stato di salute. Secondo le prime ricostruzioni la donna ha risposto al telefono ma subito dopo ha interrotto la comunicazione. La parente ha provato a richiamare ma da lì in poi nessuna risposta. Quindi, la chiamata ai carabinieri. I militari giunti sul posto però hanno trovato la 41enne già morta.