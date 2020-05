PESARO – Zona mare, porto e Baia Flaminia presidiati dalle forze dell’ordine per il prossimo weekend, primo della fase 2 dell’emergenza coronavirus. Il bel tempo e le alte temperature potrebbero indurre tante persone a riversarsi al mare, ma in questa fase l’obiettivo è quello di evitare un nuovo picco di contagi. Per questo Capitaneria di Porto e Polizia municipale vigileranno attentamente il litorale di Pesaro e i possibili luoghi di aggregazione.

Anche il sindaco Matteo Ricci si dice “fortemente preoccupato” e lancia un appello. «Se vogliamo andare al mare questa estate, evitiamo di andarci tutti ora. Godiamoci il verde, i parchi, la campagna. Abbiamo aperto 57 parchi in città, ognuno di noi ne ha uno vicino casa. Stiamo sparsi, non è questo il momento di andare tutti sul lungomare (in viale, alla palla, sulla ciclabile, al porto, alla Baia, in spiaggia)».



Il sindaco ha partecipato al comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica che c’è stato in Prefettura. Qui si è deciso per controlli capillari e interventi in caso di aggregazioni.

«Le forze dell’ordine, la Capitaneria e la Polizia municipale presidieranno pesantemente il litorale, ma la responsabilità è di ognuno di noi – dice il primo cittadino di Pesaro -. Dunque distanze di sicurezza, mascherina ed evitiamo assembramenti. Il virus è ancora tra noi, non possiamo andare tutti al mare questo weekend, altrimenti compromettiamo l’estate e la ripresa. Non tutti hanno rispettato le regole. Questo non è il momento in cui si sta in compagnia. Sceglietevi un amico, fate una passeggiata rispettando la distanza. Ma questa non è la fase in cui si può stare tutti insieme. Il virus si è indebolito ma è tuttora presente, in particolare nella provincia di Pesaro e Urbino. Se lo vogliamo sconfiggere, dobbiamo essere molto bravi in questa fase di transizione. Per questo è importante rispettare le indicazioni: mascherine, distanziamento sociale, evitare assembramenti di persone».