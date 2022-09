Farmaco vietato somministrato a un cavallo: ridisegnata la classifica della Quintana di Ascoli

Il cavaliere di Porta Romana Lorenzo Melosso è stato sospeso per un mese, ma non salterà nessuna gara visto che la stagione è terminata

ASCOLI – Un mese di sospensione al cavaliere Lorenzo Melosso e ultimo posto, nell’ultima giostra, per il sestiere di Porta Romana. A un mese e mezzo dalla Quintana di Ascoli del 7 agosto, arriva la sorpresa nell’ambito degli esami antidoping svolti dall’Unirelab. Il laboratorio, infatti, ha inviato all’ufficio Quintana l’esito degli esami ematici relativi ai cavalli impiegati nella giostra del 7 agosto.

Gli esiti

Tutti i campioni esaminati hanno dato risultato negativo, in base al regolamento antidoping. Tuttavia, però, i rilevamenti analitici avversi relativi alla cavalcatura del cavaliere di Porta Romana, ovvero il purosangue inglese Nata’s Jam, hanno riscontrato una sostanza definita dal regolamento federale della Fise come ‘medicamentosa controllata’. L’Ufficio Quintana spiega in un comunicato che non si tratta affatto di doping: Melosso e il suo staff hanno da sempre a cuore il benessere degli animali e non si permetterebbero mai di somministrare alle cavalcature delle sostanze dopanti. Lo stesso cavaliere, fra l’altro, incarna appieno i valori dello sport. Si tratterebbe però una sostanza medica non consentita dal regolamento.

Nel rispetto della normativa, quindi, il cavaliere Lorenzo Melosso è stato sanzionato con la sospensione di un mese, mentre il sestiere rossoazzurro è stato estromesso dalla classifica di giostra. Porta Romana aveva concluso la gara al secondo posto. Tutti gli altri sestieri, dunque, avanzano di una posizione. La classifica finale è stata quindi revisionata. Al primo posto confermata la vittoria di Porta Solestà, con 2.048 punti. Seconda, di conseguenza, Porta Tufilla con 2.024 punti, terzo il sestiere di Sant’Emidio con 1.974 punti, quarto posto per Porta Maggiore con 1.926 punti, quinta la Piazzarola con 1.242 punti e ultima Porta Romana con zero punti.