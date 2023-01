FANO – Talmente ubriaca da avere idee confuse sul comune in cui si trovava. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano, nella tarda serata del 22 gennaio sono intervenuti a Fano, lungo la via Rita Levi Montalcini, dove era stata segnalata al 112 un’utilitaria uscita dalla sede stradale.



Giunti sul posto, i militari hanno rinvenuto il mezzo in un terreno agricolo; al volante una donna di giovane età che aveva un tasso alcolemico ben 5 volte superiore al limite massimo consentito, al punto da credere di circolare nel centro urbano di Senigallia.



A quel punto, i Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente e all’affidamento del veicolo ad un suo familiare, contestando alla donna la violazione di guida in stato di ebbrezza alcolica.