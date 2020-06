FANO – La città di Fano sempre più in auge grazie alle numerose vetrine di cui è stata protagonista negli ultimi tempi: l’ultima cartolina della Città della Fortuna arriverà dalla TV nazionale. Nei giorni scorsi non è di certo passata inosservata la presenza dei cameramen della RAI intenti a realizzare un servizio sulle bellezze della Fanum Fortunae.

Pubblicato da Etienn Lucarelli su Domenica 31 maggio 2020 Sono tornate a Fano le telecamere Rai per carpire le bellezze della Fanum Fortunae

A certificare il tutto l’Assessore Etienn Lucarelli che ha voluto sia celebrare questa nuova preziosa possibilità, ma anche ringraziare la ProLoco per gli sforzi profusi: «Sono tornate a Fano le telecamere Rai per carpire le bellezze della nostra Fanum Fortunae. Grazie ai ragazzi della Colonia Iulia Fanestris, delle Giacche Verdi, della ProLoco che hanno dedicato la giornata a questa importante attività per la città».



Una vetrina importante e non certo isolata: pochi giorni fa, a dare lustro a Fano, ci aveva pensato Gianfranco Vissani, chef, ristoratore, critico gastronomico e personaggio televisivo italiano di rango nazionale che ha scelto proprio Fano per concedersi qualche ora di relax ma anche per presentare il nuovo movimento Ristoritalia. Vissani ha colto anche l’occasione per tornare alla carica contro le scelte del Governo sul mondo della ristorazione.

Vissani a Fano

Alcune settimane fa, Fano era finita sul TG1 con l’Arco di Augusto elencato tra le bellezze più blasonate d’Italia insieme ad altri luoghi iconici quali il Duomo di Milano, il Ponte Vecchio di Firenze, la Torre di Pisa e sulle pagine di La Repubblica grazie ai video realizzati da “Passaggi Festival” in collaborazione con il Comune di Fano.