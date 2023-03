Fano, vicinanza alle popolazioni afghane e iraniane: l’Arco d’Augusto si illuminato di giallo

Convocata anche la conferenza delle donne elette per il 15 marzo al Paricentro con consigliere ed associazioni per programmare attività a sostegno delle donne iraniane e afgane

FANO – «La Giornata Internazionale della Donna rappresenta un’occasione per esprimere solidarietà alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani». Lo afferma l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini che supporta l’iniziativa lanciata da ANCI.

In questo modo si vuole esprimere solidarietà alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani, e condannare le azioni sproporzionate e violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in piazza pacificamente in nome della democrazia e della libertà. A testimonianza della vicinanza alle popolazione colpite verrà illuminato di luce gialla l’Arco d’Augusto.

«Abbiamo aderito favorevolmente all’appello lanciato da Anci per questa importante causa – sostiene il sindaco Seri -. Questa celebrazione è il momento giusto per far sentire la nostra vicinanza alle popolazioni afghane e iraniane. Illuminare di giallo l’Arco rappresenta un messaggio che tutta la città unita vuole mandare sostenendo la pace».

«Non si può rimanere indifferenti – precisa l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini. Questa determinazione di Anci nel sostenere questa iniziativa denota la voglia di dire basta a tali prevaricazioni. Riteniamo che va mandato un segnale forte di unità e solidarietà aderendo a questa mozione e promuovendo una certa sensibilità nei confronti delle donne iraniane e afgane».

Inoltre, è stata convocata la conferenza delle donne elette per il 15 marzo ore 18.00 al Paricentro con consigliere ed associazioni per programmare attività a sostegno delle donne iraniane e afgane.