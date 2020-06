Fano, si aggiunge un nuovo tassello alla viabilità: inaugurata Via Papiria

Collegherà in maniera efficiente e veloce Sant’Orso a Vallato evitando così gli incolonnamenti che hanno purtroppo caratterizzato gli ultimi periodi. Aumenta la sicurezza degli automobilisti: l’incrocio è stato teatro di non pochi incidenti

FANO – Un nuovo importante tassello si aggiunge alla viabilità fanese: come annunciato da giorni, è stato inaugurato nella mattinata del 25 giugno, il nuovo tratta di Via Papiria che collegherà in maniera efficiente e veloce Sant’Orso a Vallato evitando così gli incolonnamenti che hanno purtroppo caratterizzato gli ultimi periodi.



Erano presenti sindaco Massimo Seri, del vice sindaco Cristian Fanesi, dell’ing Claudio Cerbarano responsabile del procedimento per Autostrade per l’Italia; ing. Alberto Di Bartolomeo direttore tecnico Pavimental, ingegner Andrea Ficcadenti direttore lavori.

Il taglio del nastro della nuova rotatoria tra via Mattei e via Papiria, con la conseguente riapertura del tratto di strada che arriva fino alla grande rotatoria di Sant’Orso, era atteso da tempo dai cittadini e di fatto risolve molti dei problemi legati al traffico da e per la zona sud della città. Non è l’unico vantaggio: la nuova viabilità aumenta di gran lunga la sicurezza degli automobilisti: l’incrocio tra le vie Matteo e Papiria è stato teatro di non pochi incidenti.

I lavori rappresentano l’ultimo tassello delle grandi opere realizzate da Autostrade per l’Italia nell’ambito delle opere compensative per la realizzazione della terza corsia dell’A14. Inoltre, oltre alla rotatoria e alla strada, da questa mattina sono perfettamente fruibili anche il parcheggio scambiatore nei pressi del casello autostradale, altra opera attesa e indispensabile, e la pista ciclabile in via Visconti.

Negli ultimi tempi la viabilità fanese ha potuto godere di diverse migliorie frutto di molteplici interventi. Quest’ultima si aggiunge infatti alla recente riapertura della strada Caminate ed alla bretella sud inaugurata il 6 giugno scorso.