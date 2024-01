Fano, vanno spediti i lavori all’Ex Agip. Brunori:«A breve la nuova pavimentazione»

FANO – Vanno spediti i lavori all’Ex Agip a Fano, uno dei cantieri che più desta aspettative e curiosità. A fare il punto è stata l’assessora ai lavori pubblici Barbara Brunori: «Va spedita la demolizione della pavimentazione, mentre nelle prossime settimane inizieremo a ricostruire con cordoli e nuovi materiali».

L’assessora ha poi voluto fare un plauso agli operai. «È importante seguire l’andamento dei lavori per tenere la città informata e per rispettare gli impegni presi malgrado il sopraggiungere continuo di imprevisti – ha dichiarato -, ma questa è anche l’occasione per conoscere gli operai che nel loro lavoro sono sottoposti a tutte le variazioni del clima, a volte rigido come in questa fredda giornata».