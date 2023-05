Fano, vacanze per la terza età: vantaggi per anziani con meno opportunità. Ecco come aderire

FANO – Dopo tanti anni tornano le tanto attese vacanze per la terza età organizzate dall’Assessorato Welfare di Comunità del Comune di Fano insieme alla Pro Loco Fanum Fortunae nell’ambito del progetto “Old but Gold” di promozione della longevità attiva.

Un soggiorno di una settimana, dal 2 al 9 settembre, nella splendida Folgaria (TN), dedicato agli over 65, con un’attenzione particolare nei confronti delle persone anziane che hanno meno opportunità o con maggior disagio socio economico. Il soggiorno, del costo di € 520 a persona, prevede infatti una riduzione per coloro che presentano un ISEE ordinario 2023 pari o inferiore ad € 7.328,62, elevato a 10.000,00 nel caso in cui partecipino entrambi i coniugi.

«Siamo orgogliosi di riprendere in via sperimentale questa bella esperienza – dichiara l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti – poiché comprendiamo quanto sia forte il bisogno di socialità ed aggregazione dopo i difficili anni della pandemia” , “un bisogno che comunque ci impegniamo a soddisfare quotidianamente attraverso le tante iniziative organizzate tutto l’anno nell’ambito del progetto di promozione della longevità attiva ‘Old but Gold’, finanziato dall’amministrazione comunale e tra le quali anche questa rientra»”.

Per coloro che vorranno aderire sarà l’occasione per trascorrere una piacevole vacanza in compagnia, al di fuori del proprio contesto abituale di vita, con tanti momenti di svago e di benessere. “Abbiamo voluto valorizzare inoltre la possibilità di un’effettiva partecipazione da parte di tutti – tiene a precisare l’assessore Tinti – con la previsione di costi contenuti e ulteriormente ridotti per quegli anziani che si trovano in condizioni di fragilità socioeconomica; un aspetto importante che come assessorato al welfare non potevano non considerare”.

I posti disponibili saranno una sessantina, per cui gli interessati si affrettino ad iscriversi!

Le adesioni dovranno pervenire entro il 31 maggio presso la sede della Proloco, in via Chiaruccia n. 16 dal lunedi al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 oppure il sabato mattina, dalle 9.00 alle 11.00, presso la sede dell’ufficio di promozione sociale (UPS) a S.Orso.