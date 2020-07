‘Fano vacanza sicura’: il nuovo video promozionale è già un successo

FANO – “Immagina una vacanza dove sentirsi liberi, leggeri e sicuri, dove la spiaggia è soltanto l’inizio”. È questo il biglietto da visita che accompagna le splendide immagini del nuovo video promozionale dal titolo “Fano, vacanza sicura”.

Fano. Vacanza Sicura È partita in questi giorni la campagna promozionale per la stagione turistica 2020 della nostra città, una vacanza da vivere in #sicurezza e #relax. Un messaggio indirizzato al mercato turistico dove la ricerca di destinazioni sicure è un fattore determinante di scelta. Un invito alla città ad accogliere in modo consapevole e nel rispetto delle norme di sicurezza i turisti e creare così le condizioni per un'estate serena per famiglie e bambini.#VisitFano #VacanzaSicura #turismo Pubblicato da Comune di Fano su Sabato 4 luglio 2020 Il video ‘Fano vacanza sicura’



La clip rappresenta solo l’ultimo tassello di un percorso ben più ampio che punta al rilancio della città della Fortuna e del suo turismo che da sempre rappresenta il volano della città costiera. La campagna promozionale per la stagione turistica 2020 è declinata attraverso mare, relax, cultura e soprattutto all’insegna della sicurezza, aspetto quanto mai importante in questi tempi contrassegnati dall’emergenza pandemica. Un messaggio indirizzato al mercato turistico dove la ricerca di destinazioni sicure è un fattore determinante di scelta, ma anche un invito alla città ad accogliere in modo consapevole e nel rispetto delle norme di sicurezza i turisti e creare così le condizioni per un’estate serena per famiglie e bambini.

Uno spezzone del clip ‘Fano vacanza sicura’



Il video rientra nelle più ampie strategie che l’amministrazione ha scelto di mettere il campo per il rilancio turistico a breve ma anche a lungo termine: in questa ottica rientra anche la consulenza di Josep Ejarque, spagnolo di nascita ma italiano d’adozione, che dovrà aiutare il comune a proiettarsi nel gotha del turismo regionale e nazionale, la strategia condivisa con gli altri territori, ma anche la salvaguardia dei principali eventi che da sempre contraddistinguono Fano o le scelte urbanistiche che vogliono un centro storico vissuto come un grande salotto a cielo aperto.