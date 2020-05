FANO – Dal 18 al 31 maggio 2020 saranno aperte le iscrizioni ai servizi rivolti alla prima infanzia per le bambine e i bambini che, ad inizio dell’anno scolastico 2020-2021, avranno un’età compresa tra i 3 e i 32 mesi.

La domande di iscrizione dovranno essere compilate ed inoltrate in modalità online sul portale del Comune di Fano (disponibile al seguente link).



Alternativamente si potrà presentare la medesima domanda attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune “Settore Servizi Educativi Cultura e Turismo – Informazioni per iscrizioni scolastiche”; una volta compilata, la domanda va inviata, corredata di documento di identità del richiedente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: enrica.peroni@comune.fano.pu.it, grazia.bartolucci@comune.fano.pu.it.

Per qualsiasi chiarimento ci si potrà rivolgere ai numeri 0721 887608/611 attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 – martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. Sono previsti anche degli open day virtuali, visualizzabili nel sito del Comune di Fano, descrittivi degli ambienti e del funzionamento dei servizi sopra elencati.





Nel territorio comunale sono attivi i seguenti servizi:



Nido Arcobaleno, via del Ponte 20 (zona San Lazzaro)

Nido Zerotre, via del Ponte 22 (zona San Lazzaro)

Nido Gaggia, via M. Pagano, 1 (zona Fano 2)

Nido Grillo, via Mura Sangallo, 1 (zona Centro/Stazione)

Sezioni di raccordo Poderino, viale Italia (zona Poderino)

Sezioni di raccordo Zizzi, via F.Montesi (zona Sant’Orso)

Sezione Primavera Lisolachenoncè, via del Ponte (zona San Lazzaro)

Centro per l’Infanzia Il Girasole, via della Colonna (zona Vallato)