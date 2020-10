FANO – Fano e turismo: un binomio indissolubile da preservare. Lo sa bene l’amministrazione fanese che, proprio in questo comparto, ha trovato, nell’estate più difficile, il volano per uscire da acque economiche a dir poco turbolenti.

Ecco perché è quanto mai necessario pianificare un percorso a tappe per strutturare, implementare ed accrescere l’offerta turistica di Fano e dei territori limitrofi. Il primo step è in calendario per sabato 10 ottobre al Teatro della Fortuna con l’avvio degli Stati Generali del Turismo.

Lo scopo è quello di rendere sempre più identificabile e leggibile, soprattutto all’estero, il City brand della Città della Fortuna.

L’incontro mattutino, che inizierà alle ore 09.30, vedrà diversi momenti ed ospiti con l’obbiettivo di discutere e conoscere meglio il tema del turismo a 360 gradi. La prima parte sarà dedicata alla stagione che abbiamo appena passato con la presenza, online, di un ospite d’eccezione come il Presidente dell’Ente Nazionale per il Turismo Giorgio Palmucci.



Nella seconda parte si parlerà di futuro con Josep Ejarque che analizzerà il tema del posizionamento turistico della città di Fano e dell’attuale percezione del mercato, fino ad entrare concretamente con Maggioli Cultura e l’Ufficio Europa del Comune di Fano, nella realizzazione di due progetti che porteranno la città ad essere una destinazione turistica.

Sinergia: è questa la parola d’ordine su cui puntare per creare un caleidoscopico ventaglio di proposte con i comuni delle Vallate del Metauro e del Cesano. Inoltre, grazie al progetto Europeo Wonder in cui Fano è capofila della macroregione Adriatico-ionica, si punterà a costruire una esperienza turistica dedicata alle famiglie ed ai loro bambini.

Gli Stati Generali del Turismo proseguiranno il 14 ottobre con 2 focus group dedicati ai settori ricettivo e culturale. Il 15 mattina, assieme ai sindaci della Vallata, i protagonisti saranno gli stake holder del territorio che potranno fare i propri interventi, esprimere sensazioni, proposte e fare domande agli esperti e all’amministrazione. Ultimo appuntamento in programma per sabato 17 ottobre è la visita guidata della città, alla quale parteciperanno tutti i soggetti sopracitati, che avranno l’occasione di confrontarsi tra loro anche sulle modalità di promozione delle varie esperienze cittadine.