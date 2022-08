FANO – Siccità e crisi idrica, ordinanze per limitare il consumo d’acqua e multe salate per i trasgressori. È quanto ci ha portato in dote quest’estate 2022 quanto mai torrida ed arida. Eppure gli sprechi d’acqua non mancano e a renderli per certi versi più gravi e paradossali, è il fatto che sono a responsabilità delle istituzioni.

tubatura rotta ed acqua riversata in strada

È il caso di quanto avviene nei pressi dei Giardini Niagara dove una grande quantità d’acqua sgorga da una tubatura rotta allagando la zona circostante (A questo link il VIDEO condiviso da Marzia Gramolini sul web).



Ad aggravare ulteriormente la questione il fatto che non si tratti di un episodio isolato: guasti e perdite nelle tubature dei sistemi di irrigazione pubblica sono stati svariati.



Ci riferisce un fanese: «Fa male vedere quanta acqua sia sprecata mentre sappiamo benissimo in che condizioni idriche siamo… non so dire chi siano i responsabili: se i danni siano dovuti alla scarsa manutenzione di chi dovrebbe vegliare su queste cose oppure causati da atti vandalici volontari. Rimane il fatto che vedere sprecata tutta quest’acqua è uno spettacolo davvero indecente».