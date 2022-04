FANO – Troppi trialometani nell’acqua. È questo il motivo che ha spinto l’amministrazione ad emanare urgentemente un’ordinanza con la quale si vieta il consumo dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale.



Tale misura si è rivelata necessaria a seguito della comunicazione da parte di Asur in quanto sono stati rilevati Trialometani, prodotti degenerativi del cloro nell’Acqua, superiori al limite di legge.



Le zone interessate al momento sono San Cesareo, Sant’Elia, Ferretto e Magliano. Per gli abitanti di queste zone è stata predisposta un’autobotte davanti al cimitero di San Cesareo da cui rifornirsi. Per rafforzare la comunicazione, in queste ore, i vigili urbani avviseranno le località interessate mediante l’altoparlante. L’amministrazione è al lavoro per risolvere tale criticità e l’ordinanza rimarrà attiva fino a nuova ordinanza di revoca.