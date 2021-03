La cerimonia si è svolta presso il canile comunale di Tre Ponti. Seri: «Un gesto simbolico ma tangibile per rendere omaggio a una donna che, con passione e generosità, per anni ha donato tempo, energie e amore»

FANO – Una targa per ricordare Simona Maroccini, storica volontaria animalista prematuramente scomparsa lo scorso 2 settembre 2020. Una perdita dolorosissima che aveva fatto chiedere a gran voce fin da subito dai cittadini che le fosse riconosciuto dall’amministrazione un tributo pubblico per il suo grande contributo offerto alla collettività. Invito che è stato accolto dall’amministrazione che ha tramutato gli intenti in realtà in breve tempo.

La cerimonia si è svolta nella mattinata del 12 marzo presso il canile comunale di Tre Ponti: qui, alla presenza del sindaco, Massimo Seri, dell’assessore all’Ecologia urbana, Samuele Mascarin, della responsabile dell’Ufficio Ecologia urbana, Emanuela Giovannelli, e della presidente di Malampo Onlus, Cecilia Tornimbeni, è stata inaugurata la targa.

La cerimonia in memoria di Simona Maroccini

«Un gesto simbolico ma tangibile per rendere omaggio a una donna che, con passione e generosità, per anni ha donato da volontaria tempo, energie e amore non solo agli animali ma a tutta la nostra comunità – ha commentato il sindaco, Massimo Seri -. Oggi, seppur necessariamente in forma sobria e privata, abbiamo voluto rivolgere un ideale ‘grazie’ a Simona, per quello che ha fatto per il canile e per l’esempio di dedizione che ci ha lasciato».

«La targa che abbiamo voluto apporre all’ingresso del canile è un omaggio ma anche un impegno a non disperdere quanto realizzato da Simona, insieme a tutti i volontari di Melampo, a tutela degli animali – aggiunge l’assessore all’Ecologia urbana, Samuele Mascarin -. Un’attività a favore degli animali che Simona ha vissuto come gesto d’amore ma anche come un servizio alla comunità, che oggi nel ricordarla con affetto vuole proseguire quell’impegno nel suo esempio».

Molto bello e sentito il commento condiviso dall’Associazione Malampo a fine cerimonia: «Simona Maroccini per Melampo è stata tutto. Lei era Melampo. Lei è Melampo. Lei sarà per sempre Melampo. Al nostro sindaco Massimo Seri, allassessore Samuele Mascarin e alla dotta.ssa Emanuela Giovannelli vanno i nostri più profondi e sentiti ringraziamenti per averci consegnato oggi questa targa in sua memoria. Grazie a Massimo Seri, a Samuele Mascarin e a Emanuela Giovannelli per la costante presenza e per il continuo supporto al nostro lavoro. Lottiamo tutti i giorni affinché il benessere animale diventi di primaria importanza nella vita di ognuno e avere loro al nostro fianco è fondamentale».