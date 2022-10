FANO – Non è mai troppo presto per imparare a salvare il mondo. Lo sanno bene i bambini e le bambine di Fano che hanno preso parte al progetto “Puliamo il Mondo”: ben 450 gli alunni delle scuole primarie che hanno reso più pulita e più bella la città di Fano.

La 30esima edizione della campagna di volontariato ambientale nota come “Clean Up the World“ è stata organizzata in Italia da Legambiente sotto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell’Istruzione e di UPI insieme al Comune di Fano e ad Aset Spa.



Le scuole primarie fanesi Decio Raggi, Luigi Rossi, Filippo Montesi, Filippo Corridoni, Francesco Gentile sono state le protagoniste. Armati di guanti, cappelli, pettorine e sacchetti le studentesse e gli studenti si sono impegnati a pulire le aree che si trovano nei pressi delle proprie sedi scolastiche. Alle attività di raccolta dei rifiuti sono stati affiancati percorsi educativi per approfondire l’argomento dei rifiuti e del ciclo dei materiali, per incentivare la diffusione di buone pratiche quotidiane a casa e a scuola, riducendo così l’impatto dei nostri comportamenti quotidiani sull’ambiente. Una programmazione ricca e nutrita con il principale obiettivo di sensibilizzare gesti e pratiche per tutelare il contesto ambientale.



«Grazie a questa iniziativa prosegue con successo la collaborazione tra Aset Spa, Legambiente e il mondo della scuola – ha affermato Paolo Reginelli, presidente di Aset Spa -. Siamo da sempre in prima linea per educare i più giovani al rispetto dell’ambiente. Istruzione ed educazione sono fondamentali per migliorare la qualità della raccolta differenziata, oltre che per costruire un futuro migliore per tutti».

«L’appuntamento con Puliamo il Mondo è uno stimolo verso i nostri piccoli cittadini affinché possano comprendere quanto ci sia ancora da fare per proteggere e difendere il nostro l’ambiente – afferma l’assessora all’Ambiente Cora Fattori –. La pulizia dei luoghi che vivono le nostre bambine e i nostri bambini è un modo per responsabilizzarli sul fatto che da ogni singolo gesto dipende la salute del nostro mondo. Voglio sottolineare l’impegno di Legambiente, dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e delle studentesse degli studenti e di Aset spa che ha permesso di raggiungere il grande successo di questo iniziativa».

«Puliamo il mondo è un percorso che vede, da tanti anni, le scuole di Fano collaborare con due preziosi compagni di viaggio: Legambiente e ASET. Ed un impegno concreto vede le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi farsi leva di cambiamento rispetto al tema della salvaguardia dell’ambiente – ha sottolineato l’Assessore ai Servizi Educativi e alle Società Partecipate, Samuele Mascarin -. Se la nostra città ha raggiunto importanti risultati rispetto in particolare alla gestione dei rifiuti è grazie alla nostra società di servizi pubblica ma anche a una nuova consapevolezza della nostra comunità, che ha le sue basi più solide proprio nelle nuove generazioni».