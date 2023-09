Fano, successo per ‘Questa calda terza età’: grande partecipazione e tanti riconoscimenti

FANO – Si è conclusa a Tre Ponti con una straordinaria e partecipatissima serata “Questa calda terza età”, evento che da 33 anni accompagna l’estate fanese di tanti anziani con una serie di attività a loro dedicate e vari appuntamenti culturali, aggregativi e conviviali.



La tradizionale rassegna è solo una delle numerose iniziative di “Old but Gold”, progetto di promozione della longevità attiva del Comune di Fano realizzato in collaborazione con la Pro Loco Fanum Fortunae e i circoli ricreativi della città e che quest’anno ha visto il coinvolgimento in alcune attività anche dei Comuni di Pergola, Mondavio, Mondolfo e San Costanzo. Alla cena preparata con nota maestria dalle cuoche della Cooperativa Tre Ponti hanno partecipato circa 500 anziani, tra cui anche due nutriti gruppi provenienti da Mondavio e da Pergola con anche il Sindaco Simona Guidarelli.

Questa calda terza età

«La straordinaria partecipazione degli anziani alla serata conclusiva così come ai vari appuntamenti durante questi mesi estivi – dichiara Dimitri Tinti, Assessore al Welfare di Comunità – dimostra la loro grande voglia di stare insieme e il desiderio di socialità, così come la curiosità e l’apertura verso altre esperienze, a partire da quelle degli altri territori dell’Ambito Sociale 6. Mettere in connessione i nostri circoli ricreativi, che rappresentano realtà preziose per il benessere delle persone della terza età, non solo fa crescere il senso di comunità ma anche la disponibilità all’accoglienza e all’inclusione».

Al momento conviviale è seguita la consegna di un riconoscimento a tutti i circoli ricreativi che hanno partecipato alla manifestazione e le premiazioni dei vincitori delle gare di burraco e briscola, quest’ultima vinta da una coppia di Mondavio. Sono stati inoltre premiati i primi tre classificati al corso di fotografia realizzato con la collaborazione delle appassionate fotografe Monica Ricci e Ramona Neri.

Come da tradizione, sono stati consegnate targhe e riconoscimenti speciali ad alcuni anziani che si sono distinti per dedizione e impegno a favore dei più giovani e delle persone più fragili. In particolare, un omaggio è stato consegnato a Tarcisio Magrini ed Alberto Montagna per il supporto dato a diversi giovani che hanno riqualificato alcuni spazi pubblici della città con il progetto “Ci Sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune!”. Così come è stato riconosciuto l’impegno di Lino Sabbatini, Loris Rosati e Livio Zefelippo, appartenenti, rispettivamente, all’Associazione AUSER Filo d’Argento, il C.B. Club Mattei e ANTEAS, per il loro impegno costante nel volontariato a favore delle persone più sole e fragili.

«Gli anziani che dedicano parte del proprio tempo al volontariato rappresentano una grande risorsa per la collettività e contribuiscono a rendere questa società migliore perché più coesa e solidale” aggiunge Tinti e conclude “Insieme al Sindaco abbiamo voluto rinnovare il ringraziamento alla Pro Loco, dal Presidente Giacomo Grandicelli alla segretaria Giovanna Selis, e ai due coordinatori dei circoli anziani Sauro Berluti e Giorgio Falcioni che, con cura e passione, hanno fatto un grande lavoro affinché anche quest’anno ‘Questa calda terza età’ si svolgesse nel migliore dei modi».