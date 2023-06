Fano: strade come torrenti e garage allagarti. Prorogata l’allerta meteo anche per il 6 giugno

Tanti coloro che si sono ritrovati per l’ennesima volta i garage completamente allagati. Gravi anche le problematiche nel tratto di via Pisacane ed in via IV Novembre

FANO – Meno di un’ora di pioggia battente per allagare Fano. La perturbazione annunciata dalla Protezione Civile ha generato non pochi danni e disagi nella città della Fortuna: a partire dalle 14.30 diverse strade hanno iniziato a trasformarsi in piccoli torrenti con fossi e tombini non più in grado di ricevere la pioggia; tanti anche coloro che si sono ritrovati per l’ennesima volta i garage completamente allagati.

Gravi anche le problematiche nel tratto di via Pisacane ed in via IV Novembre. Allagati numerosi sottopassi tra cui quello della vicina stazione ferroviaria e quello del Vallato. E per martedì 6 giugno le scene si potrebbero ripetere: una nuova allerta meteo gialla è stata promulgata per il terzo giorno consecutivo dalla protezione civile regionale: “La presenza di una debole saccatura in quota in graduale colmamento – si legge nel documento – continuerà a determinare condizioni di instabilità pomeridiana anche sulle Marche”.