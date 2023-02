Aveva con sé 14 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Nel processo per direttissima è stato convalidato l’arresto

FANO – Spacciava cocaina davanti alla scuola. A segnalare la sua presenza e farlo arrestare sono state le mamme che hanno notato la sua presenza anomala e sospetta nel parco. Ad essere denunciato è stato un giovane di origini albanesi.



È successo nel pomeriggio del 31 gennaio nell’area verde di viale XII Settembre, adiacente all’Istituto tecnico ‘Battisti’. Non è passato inosservato il suo smercio alle madri presenti che hanno così subito allertato la Polizia. All’udire delle sirene il pusher ha cercato di allontanarsi ma è stato ben presto intercettato dagli agenti.



