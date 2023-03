Fano sotto scacco dei ladri. Blitz anche a casa dell’On Mirco Carloni. Il racconto del deputato – VIDEO

FANO – Proseguono i blitz dei ladri tra Fano e Marotta. Dopo i colpi segnalati la scorsa settimana e la segnalazione di una Golf nera sospetta i raid sono proseguiti anche negli ultimi giorni. Almeno quattro le abitazioni svaligiate tra cui anche quella del deputato fanese Mirco Carloni.

A raccontare l’accaduto è stato lo stesso diretto interessato che ha divulgato sui social le immagini (a questo link il VIDEO) del sistema di videosorveglianza che ha immortalati i balordi nell’intento di forzare una porta sul retro ed introdursi nell’abitazione lasciata momentaneamente incustodita dai diretti interessati.

«Ieri sera questi tre signori si sono introdotti a casa mia a Fano mentre mia moglie e mia figlia stavano rientrando poco dopo le 20 per rubare tutti i regali di valore e alcuni oggetti personali. Non per il valore materiale né per vendetta, ma per la necessità di evitare che succeda continuamente e diventi normale farsi derubare in casa, vorrei mostrare le immagini affinché qualcuno li riconosca e li segnali alle forze dell’ordine che desidero ringraziare di cuore per aver assistito i miei cari mentre ero a Roma prendendosene cura con umanità non comune, in particolare gli uomini del Comandante Maximiliano Papale».