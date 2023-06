Fano, sono tornati i mercoledì degli artisti

FANO – Tornano i mercoledì sera a Fano all’insegna della musica. Giunta alla IV edizione, l’iniziativa, promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Fano, si basa sulla programmazione di spettacoli musicali organizzati da locali fanesi e si avvale della collaborazione artistica ed organizzativa dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Saranno circa 50 i concerti totali per un numero indicativo di 80 artisti coinvolti. Ai blocchi di partenza un nutrito gruppo di locali che, dislocati in differenti parti della città, garantiranno un’ottima copertura territoriale per cittadinanza e turisti: Guendalina Fano, coffee & drink; Ooohh my, fish and chips; Oritaly, taste, style, emotions; L’affettato, generi alimentari; Tacokebab; Caffé delle scienze; Bastione Sangallo, Lido centrale.

Confermata come referente OSR per il coordinamento dei programmi Sara Angherà. La novità di questa edizione sarà l’inserimento di alcuni approfondimenti sui prodotti che tanto consumiamo nei locali che ci permettono di staccare dal lavoro, oppure di incontrarci con amici o ancora di passare un momento di ristoro gradito. Cercheremo di capire provenienze e particolarità del caffè, del cappuccino, delle brioche e croissant; oppure approfondire particolari aspetti del vino, della birra, per poi raccontare curiosità su snack, toast, chips a altro ancora; non mancheranno ovviamente i cocktail alcolici ed analcolici.

«L’ambizioso tentativo – spiega Saul Salucci direttore dell’Orchestra Sinfonica Rossini – sarà trovare attinenze con gli spettacoli proposti, ma crediamo che questa novità, pur rappresentando una sfida per gli artisti, sarà un ulteriore tributo ai locali e ai bei momenti che ci fanno vivere assieme».

«Torna un’iniziativa – sottolinea l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – che allieterà l’estate fanese e conferma la volontà di vivere appieno gli spazi all’aperto e le nostre bellezze storiche. Il Mercoledì degli Artisti si prefigge la volontà di creare una forte connessione tra musica e socialità per una programmazione davvero ricca coi 13 appuntamenti».

PROGRAMMA GIUGNO

BASTIONE SAN GALLO: h. 22.00

Mercoledì 14 – ARKA IRA (HIlario Baggini, Elisa Ridolfi, Max Valentini)

Mercoledì 28 – Gianluca de Rubentis e Sara Loreni

GUENDALINA: h. 20.00

Mercoledì 14 – Bitter Sweet

Mercoledì 28 – AC/RO

PIAZZETTA DE PILI (ORITALY/CAFFE’ DELLE SCIENZE/ L’AFFETTATO/OOHHH MY

CHIPS/TACOKEBAB): h. 19.30

Mercoledì 14 – Mati Live

Mercoledì 28 – Alfiere

IL LIDO CENTRALE: h. 22.00