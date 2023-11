A Fano il simposio su Vitruvio e la sua influenza nei Paesi nordici

“Vitruvius in the Nordic Countries. Classical studies, archaeology, art and architecture”: questo il titolo di un simposio internazionale, organizzato dal Centro Studi Vitruviani, con l’Università Politecnica delle Marche e l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, che si terrà a Fano il 24 novembre 2023 alla Mediateca Montanari a partire dalle ore 15.

La fortuna di Vitruvio vive una stagione di grande vitalità nei Paesi nordici. Ne sono prova le recenti traduzioni in finlandese e norvegese della sua opera De Architectura libri decem, che seguono quelle in svedese e danese. L’autorità di Vitruvio e l’eredità del suo trattato hanno ispirato per generazioni gli studi classici e la cultura artistica e architettonica in molteplici forme.

La sua influenza è evidente nella formazione di archeologi, artisti e architetti così come nell’immagine moderna a cui le capitali nordiche aspirano fin dal Settecento.



Il Centro Studi Vitruviani di Fano ha avviato una ricognizione dei nuovi studi sull’argomento, dai classici alla letteratura, dall’archeologia all’arte e all’architettura.

Programma del simposio

15 Saluti

Dino Zacchilli, Presidente del Centro Studi Vitruviani

Massimo Seri, Sindaco di Fano

Oscar Mei, Coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani

Introduzione

Antonello Alici, Università Politecnica delle Marche, Centro Studi Vitruviani

15.40 Apertura dei lavori

Imparando da Vitruvio: 70 anni di studi sull’archeologia e architettura romana all’Istituto finlandese di Roma

Ria Berg, Director Institutum Romanum Finlandiae, Roma

16 The Resonance of Vitruvius in the history of Danish architecture

Christoffer Thorborg, Aarhus School of Architecture, Denmark

16.30 Vitruvius, the north, and the genius loci

Victor Plahte Tschudi, The Oslo School of Architecture and Design, Norway

17-17.15 Break

17.15 What about beauty and order? Vitruvius’s De Architectura, canons and narratives

Lauri Ockenström, University of Jyväskylä, Finland

17.45 The presence of Vitruvius in Swedish classicism

Johan Mårtelius, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

18.15 Vitruvio in finlandese – le opportunità e le difficoltà

Panu-Pekka Hyppönen, University of Oulu, Finland

18:45 Tavola rotonda

Mario Bevilacqua, Sapienza Università di Roma,

Ingrid Rowland, University of Notre Dame, USA

Oscar Mei, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Antonello Alici, Università Politecnica delle Marche

L’appuntamento è in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Fano, Fano Città di Vitruvio, Regione Marche, Mediateca Montanari, Fondazione Carifano, Institutum Romanum Finlandiae e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino e della Federazione Architetti delle Marche.