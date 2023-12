Fano sempre più presente nel mercato internazionale del turismo

FANO – Arrivano importanti riconoscimenti che confermano la qualità della strategia di promozione della città. «Nell’ambito di Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura, Fano è stata selezionata come esempio di eccellenza nella valorizzazione turistica digitale – osserva l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -. I nostri progetti legati all’applicazione della card e dei totem sono stati scelti come casi studio per l’efficacia e l’innovazione che li contraddistinguono. Confindustria Brescia ha dato vita a ‘Fabbrica del Futuro’, brand contenitore delle migliori pratiche selezionate sotto il profilo del welfare, della sostenibilità, del capitale umano e della tecnologia. Per noi è un onore essere considerati come modello da studiare e seguire perché significa che il percorso intrapreso è di qualità ed ha la capacità di esprimere il proprio potenziale».

Un altro passo importante è stato l’ingresso di Fano all’interno del progetto “10 Comuni”, dedicato all’alleanza strategica con la Francia, ed in particolare con la Costa Azzurra, portata avanti fin dal 2019 in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza. «Abbiamo aperto un rapporto con la Camera di Commercio Italiana di Nizza. Il Vertice svoltosi a Roma al Senato della Repubblicana di fatto creato un rapporto che porterà a promuovere molto bene la nostra città – fa sapere Lucarelli -, la quale proprio grazie a questa sinergia farà crescere sempre di più negli anni la presenza di turisti francesi. E’ stata accolta con entusiasmo la nostra partecipazione a questo progetto da parte di Patrizia Dalmasso – presidente Camera Commercio Italiana di Nizza, da Rudy Salles – direttore ufficio metropolitano del turismo di Nizza e Franck Goldnadel, presidente dell’Aeroporto di Nizza».

A proprio sui numeri che Lucarelli sottolinea il grande potenziale che può essere sfruttato: «Fano e le Marche hanno una grande opportunità da cogliere. Abbiamo visto dai report del 2023 che la Francia nutre un crescente interesse nei confronti del nostro territorio e il collegamento aereo tra Falconara e Parigi rappresenta uno strumento che dà valore a questa strategia turistica. Continueremo a lavorare affinché i nostri prodotti turistici siano un elemento attratto e permettano di far crescere la nostra città».