Fano sempre più green: individuate tre aree per la riforestazione urbana

A breve approvato in giunta un atto d’indirizzo per la realizzazione di un Piano per le aree comunali forestabili. Tonelli: «Andrà di pari passo con altre misure volte a favorire l'assorbimento delle polveri sottili»

FANO – La Fano che verrà sarà sempre più verde ed all’insegna dei parchi boschivi. È questo l’obiettivo che l’amministrazione si pone per il futuro della Città della Fortuna.

«Stiamo lavorando ad un piano completo di riforestazione – spiega l’assessore alla Qualità Urbana, Fabiola Tonelli – che prevede l’incremento degli spazi verdi urbani e delle ‘cinture verdi’ che delimitino gli spazi urbani».

Fabiola Tonelli

Proprio per la riforestazione urbana sono state individuate tre differenti aree da rimboscare e valorizzare con dei parchi di quartiere.

«Questo ovviamente andrà di pari passo con altre misure – prosegue l’Assessore – volte a favorire il risparmio, l’efficienza energetica e l’assorbimento delle polveri sottili. È prioritario mettere in atto ogni processo di conservazione possibile del patrimonio verde urbano ed extraurbano, senza però trascurare anche gli aspetti legati alla sicurezza pubblica e privata, rafforzando quanto più possibile gli aspetti positivi e riducendo al minimo gli aspetti negativi legati alla presenza di piante in città».

Ben presto dalle parole si passerà ai fatti: sarà a breve approvato in giunta un atto d’indirizzo per la realizzazione di un Piano per le aree comunali forestabili e i corridoi ecologici, denominato “Piano Aree Verdi Forestabili” che riprende le linee programmatiche 2019-2024 dell’amministrazione, nello specifico quelle riguardanti la “Città Bella”.

Un altro tassello di una città che volge sempre più al green e va ad aggiungersi ad altri precorsi già intrapresi dall’amministrazione come le piste ciclabili in itinere e le zone a traffico limitato, per una Fano del futuro sempre meno congestionata dai mefitici gas di scarico delle auto.