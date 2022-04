FANO – Nuova nidificazione del Fratino sulle spiagge fanesi. Le uova sono state segnalate dall‘Associazione Naturalistica locale Argonauta. Entusiasta il commento dell’educatore ambientale Cristian Gori: «Buone notizie per le spiagge fanesi . Quello che vedete (Ndr: si riferisce alla foto correlata all’articolo) è il secondo nido di questo anno del fratino di Fano! Il nido è stato subito messo in sicurezza dai nostri volontari e sarà monitorato durante tutto il suo sviluppo. Il fratino in Italia è considerato specie in pericolo di estinzione secondo IUCN, a causa della drammatica diminuzione avvenuta negli ultimi anni. Attendiamo i prossimi nidi… noi siamo pronti!».



Gori lancia anche una richiesta per aiutare nel monitoraggio: «Se siete interessati contattateci via chiamata o Whatsapp al 3286163202, organizzeremo dei gruppi per fare delle visite in spiaggia dedicate al fratino e vi mostreremo come riconoscere i nidi! Non chiediamo molto, solo qualche passeggiata in spiaggia durante il tempo libero».



Una lieta novella soprattutto dopo i fatti di inizio 2022 che sembravano aver messo a rischio la nidificazione di questa specie che depone le uova tra le dune di sabbia. Diversi tratti di litorale della spiaggia di Torrette, habitat preferenziale di questo uccello della famiglia dei Charadriidae, erano stati usati in maniera illegittima da alcuni motocrosser nonostante la legge lo vieti espressamente (all’art. 5 della legge regionale n. 52 del 30 dicembre 1974). Intrusioni illegali e pericolose dunque che si sono ripetute più volte e che non sono passate inosservate ai frequentatori invernali della spiaggia ed all’Associazione Naturalistica Argonauta.