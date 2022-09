FANO – Il terremoto che ha colpito la giunta fanese non smette di fare rumore. Le inaspettate dimissioni dell’assessore Fabiola Tonelli con delega ai lavori pubblici e la viabilità continuano a far discutere. La notizia è stata data ufficialmente dal Sindaco Massimo Seri che, accompagnato dalla diretta interessata, ha dato l’ufficialità ad una notizia che da qualche ora serpeggiava a palazzo.

La Tonelli ha motivato la decisione adducendo aspetti personali tra cui la volontà di avere maggior tempo da dedicare alla famiglia e a scelte professionali (avrebbe ricevuto una proposta di assunzione da parte di uno studio di architettura): «Non potendo più dedicare il cento per cento delle mie possibilità a questo ruolo e ritenendomi una persona corretta e responsabile verso il mio incarico, ho deciso di rassegnare le dimissioni, nonostante una parte di me sia estremamente dispiaciuta».



Eppure non manca chi ritiene che dietro la decisione di fare un passo indietro abbiano inciso anche le scelte messe in campo durante il suo impegno politico: i cittadini e le minoranze politiche, Udc e Lega su tutte, non le hanno spesso risparmiato critiche per la sua politica green ritenuta da alcuni poco funzionale per la Città della Fortuna, chiedendo a gran voce più volte le sue dimissioni.



Ed ora per Fano scatta il toto assessore: il rimpasto amministrativo in merito al posto vacante ha scatenato non pochi rumors. Il nome del sostituto si saprà tra circa 10 giorni, dopo le elezioni politiche. Tra i nomi caldi Barbara Brunori e Cora Fattori. Non è da escludere che le deleghe che venivano ricoperte dalla Tonelli possano essere divise.