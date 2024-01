Fano, schianto tra due auto: nell’incidente coinvolti tre minori

FANO – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un’atra vettura. Protagonista della carambola un 38enne al volante di una Fiat Punto su cui viaggiava anche il figlio minorenne. È successo nel pomeriggio di domenica 21 gennaio nei pressi della rotatoria tra via Roma e via Palazzi.



Il mezzo è finito contro una Volkswagen Passat condotta da un 60enne di Terre Roveresche su cui viaggiavano in tutto quattro persone tra cui due minorenni. Tanto spavento ma nessuna conseguenza grave per gli occupanti dei veicoli. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso.



Un altro incidente a Fano con protagonista una macchina fuori controllo si era consumato nella serata tra venerdì e sabato. In questo caso un fanese 53enne al volante di una Renault sarebbe uscito di strada all’altezza dell’azienda agricola dell’agriturismo La Grotta di Caminate finendo contro la recinzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il 118 per soccorrere l’automobilista rimasto ferito e recuperare il veicolo. Anche in questo caso i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.