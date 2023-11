Fano, scazzottata per un parcheggio a San Lazzaro

FANO – Scene da Far West a Fano dove due persone sono arrivate alle mani per un parcheggio. È successo nel pomeriggio del 10 novembre, in viale della Repubblica a San Lazzaro di Fano. Ad evitare il peggio l’intervento di un agente della municipale fuori servizio che si trovava casualmente nei paraggi.



Sul posto è stato chiesto l’intervento di una pattuglia della polizia locale che ha separato i litiganti. L’alterco sarebbe nato per futili motivi: uno dei uomini avrebbe inveito contro la donna al volane della vettura perché rea di aver parcheggiato l’auto male davanti ad una pizzeria.



All’interno del locale si trovava i marito che, vedendo la scena, è subito intervenuto a difesa della consorte. Ne è nato un parapiglia molto acceso che non è certo passato inosservato ai residenti del luogo anche perché entrambi i protagonisti sono residenti a Fano.