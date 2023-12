Fano ha il suo nuovo salotto: ecco il nuovo Piazzale Rosselli – FOTO

FANO – «Un salotto all’ingresso della città». Il sindaco Seri di Fano presenta la riqualificazione di Piazzale Rosselli che rappresenta il primo tassello dell’intervento che si collega a Viale Battisti.



Dopo un’esibizione musicale che ha celebrato il solenne momento, il sindaco ha ricordato: «Piazzale Rosselli vive di luce nuova e diventa così più accogliente. Abbiamo voluto fortemente questo intervento perché rappresenta una cerniera strategica che mette in connessione il centro storico con il mare. La qualità dei materiali qualificano questo intervento con la nuova pavimentazione e le luci radenti che rendono piacevole l’atmosfera sia per chi la attraversa e per le attività che si trovano qui. Con la successiva riqualificazione di Viale Battisti e del lungomare di Sassonia tutta la zona cambierà volto. Fano sempre più bella ed attraente».

Entusiasta anche l’assessore Brunori: «Abbiamo bisogno di desiderare, amare e avere progetti per rendere sempre più bella la nostra Città! Le sedute previste sono state ordinate da mesi e arriveranno a Febbraio. Piazzale Rosselli per la nostra cara Fano. Grazie a tutti coloro che hanno progettato, seguito, svolto e scelto questo lavoro».



Prosegue il percorso di restyling da parte del comune che in questo fine anno sta portando a conclusione numerose opere e cantieri iniziati negli ultimi mesi.