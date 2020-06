Fano, sabato 6 giugno apre il nuovo ponte sul fiume Metauro

FANO – Il nuovo ponte sul fiume Metauro che collega la località Tombaccia alla zona del Campo d’aviazione verrà ufficialmente inaugurato sabato 6 giugno. Ad annunciarlo l’amministrazione fanese che, proprio in queste ore, tramite il minuzioso lavoro dei tecnici, sta terminando di mettere in sicurezza la nuova bretella.

Il tratto permetterà così di risolvere i disagi alla circolazione che si stanno verificando nella zona a seguito dei controlli disposti da Anas sul vecchio ponte lungo la Statale 16, controlli che proseguiranno anche nei prossimi giorni. Al fine di fronteggiare questi disagi, nella mattina del 4 giugno, si è tenuta una videoconferenza, richiesta dal Comune di Fano, con il prefetto Vittorio Lapolla, dalla quale è emersa questa decisione.

Durante la riunione il Comune di Fano ha rimarcato le pesanti ripercussioni sulla mobilità dei cittadini e sulle attività economiche dovute alle limitazioni alla viabilità disposte da Anas correlati ai controlli sul vecchio ponte. A rendere più critica la situazione il fatto che l’intervento era stato attivato con estrema urgenza e comunicato all’amministrazione nell’imminenza della sua attuazione.

Da sabato mattina, non appena verrà predisposta la segnaletica di deviazione, il nuovo ponte che collega le due sponde del fiume Metauro sarà percorribile, risolvendo i disagi che attualmente colpiscono la viabilità cittadina. L’amministrazione comunale ha voluto poi ringraziare il prefetto Vittorio Lapolla per la disponibilità e la sensibilità dimostrate in questa situazione come già manifestato in altre occasioni nei riguardi di Fano.