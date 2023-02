Fano, rotatoria di Fenile: al via i lavori. Seri: «Chiude il cerchio e si aggiunge alla ciclabile»

Il costo sarà di 225mila euro con l’impegno del Comune di Fano per 138mila euro, mentre la Provincia per 87 mila euro. La partenza dei lavori sarà a marzo. Si concluderanno entro l’estate

FANO – Prosegue il restyling della città e lo fa con una delle opere più attese: la Rotatoria di Fenile. Il sindaco Massimo Seri, insieme all’assessora ai lavori Pubblici Barbara Brunori con la presenza dei tecnici della Provincia, ha annunciato la partenza dei lavori per questo intervento atteso dai cittadini di questa località. Infatti l’infrastruttura vede la co-partecipazione tra Comune di Fano e Provincia di Pesaro e Urbino. Il costo sarà di 225 mila euro con l’impegno del Comune di Fano per 138 mila euro, mentre la Provincia per 87 mila euro.

Nuova rotatoria di Fenile, si parte

«Questa è una bella risposta con un impegno che abbiamo mantenuto – ha riferito il sindaco Seri -. Nelle assemblee che abbiamo fatto a Fenile, i cittadini ci hanno chiesto questo intervento che oggi finalmente annunciamo. Questa rotatoria chiude il cerchio e si aggiunge alla ciclabile che abbiamo realizzato insieme alla nuova illuminazione».

«L’intersezione geometrica non presenta particolari difficoltà – ha dichiarato Maurizio Gili, tecnico della Provincia -, abbiamo progettato una rotatoria, dal diametro di 32 metri, agevole per svolte anche di mezzi di un certo ingombro. Mettiamo in sicurezza un passaggio critico su una strada che ha manifestato in passato diverse problematiche sia per il transito dei veicoli sia per quanto riguarda la velocità. L’intersezione si apre anche a diversi luoghi di aggregazione, per cui ora l’accesso sarà sicuro e più semplice».

«Finalmente annunciamo la rotatoria che ha trovato la sensibilità e l’impegno della Provincia – ha concluso l’assessora ai lavori Pubblici Barbara Brunori -. L’infrastruttura si snoda su un attraversamento del centro abitato di Fenile che provocava una certa promiscuità. Le rilevazioni e gli incidenti che si sono verificati, ci hanno spinto ad agire in maniera strutturale. Quest’opera strategica favorirà l’accesso al centro abitato e consentirà la moderazione della velocità. La rotatoria prevede anche la realizzazione di ulteriore tratto di pista di ciclabile a fianco dell’area di parcheggio del distributore di carburante, per cui si è pensato di un intervenire con un attraversamento più sicuro previsto di illuminazione che si inserirà nel tessuto urbano ubicato più a monte. La partenza dei lavori sarà a marzo e si concluderanno entro l’estate».