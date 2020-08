Alla base della decisione la consapevolezza dell’impossibilità di far rispettare tutte le norme anti-covid. «Scelta arrivata dopo un confronto con le istituzioni regionali, i comitati di ordine di sicurezza della Prefettura, l’Asur e le associazioni di categoria locali»

FANO – La Fiera di San Bartolomeo si farà, anzi no. Dopo la decisione, non priva di strascichi polemici, l’amministrazione fanese, nella giornata odierna del 18 agosto è tornata sui suoi passi ed ha deciso di annullare ufficialmente l’edizione 2020 della Fiera di San Bartolomeo.



Un atto dovuto alla luce della crescita della curva dei contagi che si è verificata soprattutto negli ultimi giorni.

Alla base della decisione la consapevolezza dell’impossibilità di far rispettare tutte le norme anti-covid in un contesto che prevede oltre 250 banchi di ambulanti provenienti da tutta Italia ed un flusso di turisti già presenti in città e fanesi che solitamente partecipano alla Fiera cittadina.

«Non è una decisione presa alla leggera – comunicano dall’amministrazione comunale – l’annullamento della Fiera è arrivato dopo un confronto con le istituzioni regionali, i comitati di ordine di sicurezza della Prefettura, l’Asur e le associazioni di categoria locali. Ci rendiamo pienamente conto del disagio che si andrà a creare nel settore del commercio ambulante, già colpito duramente dal punto di vista economico, a causa della pandemia. La salute pubblica deve comunque essere la priorità assoluta in questo momento».

L’amministrazione comunale, nei prossimi giorni, effettuerà nuovi incontri per capire come aumentare i controlli e la gestione anche dei mercati del mercoledì e del sabato.