Fano, una raccolta fondi per aiutare il piccolo Riccardo: «Una vita migliore per nostro figlio»

FANO – Una raccolta fondi per aiutare il piccolo Riccardo, bambino affetto dallo spettro autistico, ad avere una migliore qualità di vita. L’autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell’interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale che provoca ristrettezza d’interessi e comportamenti ripetitivi. Attualmente risultano ancora sconosciute le cause di tale manifestazione, divise tra cause neurobiologiche costituzionali e psicoambientali acquisite.



A lanciare l’appello è una coppia fanese, Nicola e Bettina, che hanno deciso di condividere la loro storia e cercare aiuto nella solidarietà al fine di sostenere e coprire almeno una parte degli alti costi dei percorsi terapeutici che sono in programma all’estero.

La clinica in questione ha sede a Belgrado: al momento la cifra richiesta per la prima sessione ammonterebbe a 40mila euro. Una cifra sicuramente importante che non può essere coperta dalla sanità nazionale. Le cure infatti a cui dovrà esser sottoposto il piccolo Riccardo sono percorsi sperimentali che non vengono effettuati sul territorio italiano.

«Siamo i genitori di un bellissimo bambino autistico di 10 anni di nome Riccardo.

Siamo venuti a conoscenza dell’opportunità di utilizzare le cellule staminali all’estero, presso la Swiss Medica Clinic, che fornisce un approccio di recupero integrativo centrato sulla persona, al fine di aiutare Riccardo ad avere una migliore qualità di vita, il più normale possibile. Queste cure mediche specialistiche, purtroppo sono molto costose, infatti ci hanno chiesto circa 20.000 euro per il primo ciclo di terapia e altrettanti per terminare le cure».

Per chi volesse contribuire basta accedere a questo link: https://gofund.me/bdc81996