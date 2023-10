FANO – «Fano protagonista al TTG di Rimini, che si conferma la fiera nazionale del turismo più importante e produttiva». L’assessore Etienn Lucarelli ha partecipato all’evento, accompagnato dal Dirigente Ignazio Pucci e da Gianluca Bellucci di Sinopia, con la partecipazione del Tavolo Economico della città di Fano.

«Debbo dire che questa nostra presenza è stata molto positiva – afferma l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli -, in un momento in cui gli operatori sono spinti dalla ricerca dei nuovi trend di mercato, creando relazioni e condividendo good practice. E’ stata anche l’occasione per presentare i nostri ultimi progetti che migliorano il modo di entrare più in profondità nella nostra città. In anteprima, all’interno dello stand della Regione Marche, con le associazioni di categoria, abbiamo annunciato la grande novità di ‘Fano Città di Vitruvio’. Un progetto che vede la declinazione di strumenti fisici e digitali per esaltare la magia di Fano. Sono state predisposte 4 possibilità di itinerari: romano, barocco, malatestiano e rinascimentale, il cui fine è quello di valorizzare il patrimonio e le evidenze di questi periodi nella storia della città. Il filo conduttore è il claim Fano Città di Vitruvio, che vede nell’architetto e scrittore romano il veicolo per questo messaggio così forte che si ancora sulla bellezza e sulla classicità. Potenzieremo Fano Visit Card organizzando nuove visite guidate e aperture integrate dei luoghi della cultura insieme all’assessore Fattori, seguendo l’esperienza positiva di quanto fatto con gli Scavi di Sant’Agostino, così da permettere ai turisti di entrare in sintonia con la città. Nell’app andremo a caricare nuovi contenuti multimediali per ogni luogo affinché ogni visitatore, anche autonomamente, venga guidato nella conoscenza e nell’esperienza della scoperta dei nostri gioielli. Partiamo sempre dalla convinzione che la nostra bellezza costituisce il motore di tutte le progettualità, affinché Fano sia sempre più aperta, accogliente e capace di esprimere tutto il suo grande potenziale”. Lucarelli annuncia che “nei prossimi giorni presenteremo a tutta la città questa strategia di promozione, nell’ottica di condividere e creare un’unione di intenti necessaria e fondamentale».

Al Ttg presenti anche le associazioni di categoria aderenti al Tavolo Economico, le quali, partendo dalle strategie adottate, hanno presentato pacchetti turistici a tema come il “Discovery Fano” di CNA, strumenti per la valorizzazione dell’intero territorio come gli Itinerari della Bellezza e Valli a Scoprire. A seguire la gastronomia con Confesercenti che ha portato Brodetto Fest. Di grande importanza anche il fuori TTg organizzato dai Tour Operator di Inside Marche con la presenza di operatori, agenzie, comuni, enti della Regione Marche, e la Regione Marche stessa, nel quale il Comune di Fano ha presentato gli strumenti turistici.