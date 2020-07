Fano, la città cambia volto: proseguono i lavori ai sottopassaggi pedonali

FANO – La città cambia volto. Un processo lento ma costante che ha come bussola rendere Fano sempre più a misura di pedone. Un ruolo importante per la realizzazione di questo obiettivo lo svolgeranno i sottopassaggi pedonali tra Baia Metauro e Villa Uscenti.

Proseguono i lavori ai sottopassaggi pedonali

Nel pomeriggio del 9 luglio si è svolto un sopralluogo nei cantieri in questione da parte del sindaco Massimo Seri, il vicesindaco e assessore all’urbanistica Cristian Fanesi, il dirigente Adriano Giangolini e l’architetto Michele Adelizzi, che segue l’esecuzione del Piano attuativo: hanno constatato di persona lo stato di avanzamento dei lavori rispetto alla convenzione con il Comune.

Seri in sopralluogo

«Il 9 luglio abbiamo fatto un sopralluogo nell’area in cui stanno proseguendo i lavori – spiega il primo cittadino Seri – per la costruzione di due sottopassaggi e di altre importanti opere per collegare e migliorare la viabilità tra Baia Metauro e Villa Uscenti su Viale Piceno. Sono davvero soddisfatto perché quindici anni fa presentai una mozione a sostegno delle richieste dei residenti del quartiere, quando ero consigliere comunale. Oggi, quella che allora era una speranza, sta prendendo forma in queste opere che riguardano anche la nuova strada di comparto con marciapiedi, la nuova ciclabile di collegamento dei due sottopassi, verde pubblico, illuminazione e parcheggi».