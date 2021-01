FANO – Prosegue il restyling del cuore della città della Fortuna che stavolta si prepara a dare una nuova veste a Piazza Andrea Costa. Il progetto è stato approvato nella mattinata del 22 gennaio dalla giunta: si tratterà di un investimento di 1,4 milioni di euro. Ora si attende che l’iter burocratico arrivi al suo epilogo per poter far diventare realtà questa nuova visione di questa porzione di città. La piazza, a fine estate, era divenuta oggetto di feroci polemiche tra maggioranza e minoranza in merito alla sperimentazione della zona ZTL (A questo link il sondaggio con l’opinione dei fanesi)

Il progetto di piazza Andrea Costa

«Immaginando Piazza Andrea Costa – commenta il sindaco Seri – abbiamo voluto tratteggiare una linea che parte dal Pincio e arriva fino alla Biblioteca Federiciana in grado di mettere in luce il nostro tratto storico. Affiancato dalla Pinacoteca di San Domenico, dal Palazzo Maletestiano, dal Teatro della Fortuna e dal Santarcangelo, questo spazio tornerà a splendere e, con l’ipotesi della riapertura dell’arco della Regina, si collegherà alla Corte Malatestiana. Così aggiungiamo ulteriori tasselli per creare un connubio tra la nostra storia culturale e l’identità cittadina per un sistema virtuoso. Sono convinto che entro la fine di questo secondo mandato, riusciremo a fare di Fano la più bella città delle Marche».

Piazza Andrea Costa

«Questo progetto vuole dare valore ad un luogo strategico della città – afferma l’assessore Fabiola Tonelli -. Ce ne sarà ancora di strada da fare, visto che ora abbiamo approvato il progetto di fattibilità con il completamento dell’intervento che si affaccerà sul 2022. Si tratta di una nuova veste molto accattivante, studiata dal pool dei nostri architetti a cui non è mancata creatività e professionalità. Siamo intervenuti sia tutelando le esigenze del mercato cittadino, i cui stalli per gli ambulanti nel nuovo restyling verranno collocati all’interno della Piazza in maniera diversa senza subire diminuzioni numeriche che per offrire nuovi strumenti di interesse per le attività commerciali e legate alla piccola ristorazione che sfrutteranno in maniera migliore la finestra serale. In questo contesto, è stata prevista la rimozione dei parcheggi che verranno spostati in prossimità del centro storico per un nuovo servizio alla sosta capace di offrire maggiore efficienza».

Piazza Andrea Costa

«Sarà un ridisegno della riqualificazione architettonica – illustra l’architetto Cristiano Tenenti coadiuvato dagli architetti Pamela Lisotta ed Elena De Vita, insieme al perito Tedizio Zacchilli e l’agronomo Gabriella Malanga– che prende le mosse e il ritmo dal passo degli edifici circostanti che, confluendo nella zona centrale in cui un tempo sorgeva la Chiesa di San Daniele, indicherà il nuovo cuore della Piazza. Il disegno geometrico della Piazza determinerà anche una lettura storica del contesto per un nuovo palinsesto. Da un punto di vista funzionale Piazza A. Costa avrà un compito ambivalente: al mattino ospiterà il mercato commerciale e ittico, al pomeriggio avrà una finalità ludica, mentre alla sera le attività commerciali, grazie agli interventi correttivi a livello estetico e strutturale, faranno trascorrere in allegria e spensieratezza i fruitori. Si evince come sia stato garantito un ciclo vitale alla Piazza che sarà vissuta dalle prime ore del giorno fino a tarda notte, rendendola così un luogo globale e prioritario all’interno della città».

