Fano, oltre 70 i progetti realizzati o in corso di attuazione: se ne parlerà in un incontro aperto alla cittadinanza

Appuntamento per il 3 febbraio. L’amministrazione comunale fa il punto della situazione presentando un convegno sullo stato di avanzamenti dei progetti

FANO – Sono oltre 70 i progetti realizzati o in corso di attuazione nella Città della Fortuna. Se ne parlerà in un incontro aperto alla cittadinanza che si svolgerà venerdì 3 febbraio alle ore 17.30 presso il Fano Marine Center.

Con il 2023 appena iniziato, l’amministrazione comunale ritiene opportuno fare il punto della situazione presentando un convegno sullo stato di avanzamenti dei progetti invitando la cittadinanza alla presentazione dell’aggiornamento del piano strategico Orizzonte Fano 203.



Orizzonte Fano

Il convegno ha lo scopo di presentare il lavoro di ricognizione delle azioni per lo sviluppo e la trasformazione di Fano, intraprese dal Comune, a valle dell’approvazione del Piano Strategico “Orizzonte Fano 2030” condotte dalla società Avanzi, consentendo di tracciare la rotta per una nuova stagione di pianificazione strategica, che terrà conto dei cambiamenti intervenuti nelle politiche e delle condizioni di contesto e fissi nuovi traguardi per la città.

Al convegno parteciperanno il Sindaco Massimo Seri, il Vicesindaco Cristian Fanesi, Claudio Calvaresi principal di Avanzi, Carlotta Fioretti, ricercatrice presso il Joint Research Centre della Commissione Europea, che ha curato il Manuale delle Strategie Urbane di Sviluppo Sostenibile, Valentina Piersanti, ANCI, project manager del progetto MediAree e Marisa Celani e Barbara Fioravanti, Europe Direct Regione Marche.