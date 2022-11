FANO – Ci siamo quasi: la tanto attesa nuova piscina in via Mattei potrebbe diventare a brevissimo realtà. Ad annunciarlo sono stati i rappresentanti della Fondazione Carifano e gli esponenti dall’amministrazione di Fano che negli ultimi giorni hanno eseguito un sopralluogo per osservare l’avanzamento dei lavori della nuova struttura natatoria tanto attesa dai cittadini e dalla comunità

«Finalmente entro l’anno concluderemo i lavori e per la prossima primavera la città di Fano avrà una nuova piscina coperta – ha riferito Il presidente Giorgio Gragnola – con l’amministrazione comunale abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori che procedono spediti. Insieme ai vertici dell’amministrazione, abbiamo visitato da vicino la bellissima struttura che verrà ultimata entro la fine del 2022. L’opera è stata orientata allo stile e al design con materiali sostenibili che si inseriscono una una visione armonica. La superficie si estende su 3 mila metri quadrati e prevede la realizzazione di ben 4 vasche: la più grande da 25 metri, un’altra destinata alla riabilitazione con un ingresso indipendente e altre due più piccole per la scuola nuoto e l’acquagym. Per accogliere gli spettatori e i genitori abbiamo previsto anche una tribuna con una capienza da 250 posti».



La nuova struttura sarà autosufficiente dal punto di vista energetico in quanto, tramite gara, i lavori verranno assegnati ad una società ESCo che, effettuando l’analisi energetica di questo impianto applicherà soluzioni adottabili per migliorare l’efficienza energetica. La fornitura dell’energia necessaria al funzionamento, la manutenzione sia preventiva che correttiva verranno gestiti dalla stessa società.



«Il comune andrà a breve a preparare il bando di gara per individuare il soggetto che avrà il compito di gestire questa struttura innovativa e moderna – chiarisce Gragnola – che risponde ad una domanda molto alta nel nostro territorio. Ci aspettiamo che entro breve vengano affidati i lavori per la realizzazione della ciclabile che porterà così facilmente a raggiungere dal centro storico la nuova piscina in Via Mattei».



Molto entusiasta anche l’assessora Barbara Brunori: «Abbiamo fatto un sopralluogo alla nuova Piscina che a pieno ritmo si definisce nella forma e nei contenuti. Oltre all’importante volume che permetterà di accogliere tanti atleti, è all’ avanguardia sia per l’impiantistica che per l’eleganza della struttura. Il desiderio di entrare in vasca era così forte che malgrado i lavori in corso e l’assenza d’ acqua mi sono immaginata immersa….Ah che bellezza!».