Fano, piscina in via Mattei: «Ci siamo quasi». L’inaugurazione a settembre?

Il bando per l’individuazione del gestore troverà il suo completamento il 20 di luglio, e per la fine di questo mese si conoscerà il soggetto che si occuperà della gestione dell'impianto

FANO – La tanto attesa nuova piscina di via Mattei sta per essere presentata alla città. Durante l’ultimo sopralluogo avvenuto ad gennaio si parlava addirittura di un taglio del nastro a ridosso dell’estate ma i lavori, oramai in dirittura di arrivo, sono slittati di qualche mese. Negli ultimi giorni è stato fatto un sopralluogo per verificare il completamento dei lavori a cui hanno preso parte il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola

«Sono iniziati i collaudi alla struttura che dovrebbero essere completati nel giro di qualche settimana. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno invitare la giunta comunale a prendere visione della piscina i cui lavori sono, ormai, completati». Così il presidente Gragnola, è intervenuto durante la visita di questa mattina al nuovo centro natatorio che sorge su Via Mattei.

«Abbiamo voluto organizzare questo sopralluogo che ha visto la presenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carifano, insieme alla giunta comunale – ha proseguito il presidente Giorgio Gragnola -. Questo momento si è reso opportuno in quanto siamo alle battute finali per il completamento di questo centro natatorio. In questi giorni sono partiti i collaudi delle numerose strutture presenti e crediamo che entro il mese di luglio le verifiche verranno ultimate. Riteniamo molto credibile che nel periodo compreso tra settembre e ottobre potremo inaugurare e consegnare la struttura al nuovo gestore».

«Colgo l’occasione per ringraziare il presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola – ha sottolineato il sindaco Seri -. Questa è un’opera caratterizzata dal protagonismo della stessa Fondazione, che ha voluto e creduto in questa struttura. Un progetto su cui c’è stata anche la convergenza della stessa amministrazione e che oggi, finalmente, si trasforma in realtà. Il bando per l’individuazione del gestore troverà il suo completamento il 20 di luglio, e per la fine di questo mese avremo il soggetto che si occuperà della gestione».

Entrando sul centro natatorio, Seri ha ricordato come questo sia «il più bello della Regione, con tre piscine: una a 8 corsie, una per la fascia 0-3 anni, una per l’acqua gym e alla riabilitazione. La città e tutto il territorio avevano bisogno di questo impianto, in grado di rispondere ad una domanda sempre più crescente».