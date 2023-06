Fano piange la scomparsa del Prof. Stefano Lancioni: il ricordo di studenti ed amici

FANO – Cordoglio a Pesaro e Fano per la scomparsa di Stefano Lancioni, docente del liceo scientifico Torelli di Fano, scomparso a soli 58 anni. La notizia ha gettato nello sconforto non solo i conoscenti ed i colleghi ma anche i tantissimi ex studenti che in queste ore sanno ricordando il docente sui social.



Lancioni era nato a Pesaro nel 1965, si era laureato in Lettere nel 1990 all’Università degli Studi di Urbino. Dal 1992 è divenuto insegnante a tempo indeterminato di Italiano e Latino: per oltre 20 anni è stato un brillante docente di Lettere in forza al liceo scientifico Torelli di Fano. Riportiamo in calce alcuni messaggi di cordoglio a lui dedicati:

«Ho avuto il privilegio di essere stato un Suo studente agli inizi della sua professione presso l’Istituto Giosuè Carducci di Fano. Ricordo la Sua umanità e serietà, Persona buona e serena.

Quello che mi ha trasmesso saranno sempre parte integrante del mio percorso sociale e culturale. Grazie prof dei Suoi preziosi insegnamenti. Un forte abbraccio”.

«Che immenso dispiacere…un prof. davvero speciale che ho avuto modo di incontrare spesso anche dopo la fine del liceo… sempre gentile e sorridente…rip prof ❤️ sentite condoglianze alla famiglia».

«Dopo 20 anni ricordo ancora l’energia che metteva nell’insegnare, sempre sorridente, un uomo buono. Condoglianze alla famiglia».

«Caro Prof. le sue spiegazioni e la sua voce me le ricordo ancora oggi, dopo più di vent’anni. Mi dispiace tanto, la penserò sempre con affetto».

«La nostra compagnia di via Mancini…non eri ancora un Prof. ma un amico gentile pronto alle burle più impensabili e ai discorsi più profondi…sei stato una Stella rara Stefano, ora brilla lassù».

«Un uomo meraviglioso, di grande cultura ma soprattutto umano, buono e sempre rispettoso verso gli altri;una persona rara e speciale, un’anima pura. Riposa in Pace caro Stefano❤️».