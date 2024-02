Fano, piange Guido Ugolini noto critico dell’arte e direttore del museo diocesano

FANO – La Città della Fortuna piange noto critico dell’arte, responsabile scientifico dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali e direttore del Museo Diocesano mancato all’età di 84 anni. Figura storica della Diocesi, sempre attento e puntuale nelle sue spiegazioni sulla storia dell’arte diocesana ricche di competenza e passione per il servizio che prestava.



Lo storico era nato a Urbino il 3 aprile 1939. Dopo gli studi classici si era laureato in Lettere Moderne all’Università di Urbino conseguendo successivamente il Diploma di Perfezionamento in Storia dell’Arte. Per oltre vent’anni ha collaborato con la Soprintendenza ai Beni Storici e Artistici delle Marche.



Ha condotto per la RAI di Ancona un ciclo di trasmissioni dal titolo: ‘Arte di Marca, visite guidate a capolavori fuori museo’. Dal 2008 era Responsabile Scientifico per i Beni Culturali della Diocesi e, dal 2017, anche della rivista Memoria Rerum, Quaderni di Ricerca a tiratura annuale dell’Archivio Storico Diocesano di Fano. Il suo funerale si terrà lunedì prossimo alle 15 nella chiesa della Santa Famiglia a Fano 2