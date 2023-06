Fano, perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata: volo da 10 metri

FANO – Grave incidente nella mattinata del 20 giugno a Fano dove una persona, per cause in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finita nell’alveo del Canale Albani attualmente in secca: un salto di circa 10 metri che ha fatto temere il peggio.



La vettura sarebbe finita fuoristrada in fondo ad una scarpata mentre stava transitando in via Papiria. Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso il conducente per poi trasferirlo in ospedale. I vigili del fuoco sono invece intervenuti per mettere in sicurezza l’auto. L’esatta dinamica è al vaglio dei carabinieri di Fano.