Grazie ai lavori per la riqualificazione tecnologica la zona sarà dotata anche di panchine 'intelligenti'. Una delle tre sedute sarà equipaggiata con un defibrillatore

FANO – I Passeggi diventano “intelligenti”. Sono partiti e termineranno entro la fine di ottobre i lavori per la riqualificazione tecnologica del polmone verde della città grazie ad un accordo con Enel X Connessione, interattività e semplicità.

Sono questi gli elementi che caratterizzano il restyling dell’area. Uno spazio davvero comodo e utile sia per chi ha bisogno di ricaricare il proprio cellulare o chi invece si siede e si collega con il proprio Pc alla rete wi fi. L’assessora Barbara Brunori illustra l’intervento per rendere smart un luogo nevralgico della città.

I Passeggi diventano intelligenti: in arrivo panchine hi-tech

«Saranno 3 le panchine intelligenti che verranno posizionate da Enel Green Power nell’area dei Passeggi. Ognuna delle quali è dotata di una rastrelliera per ricaricare due biciclette elettriche. Nella parte laterale sono presenti delle prese USB e di ricarica per dispositivi multimediali e PC notebook. Una delle tre sedute sarà equipaggiata con un defibrillatore, un’altra invece avrà l’hot-spot wi-fi e permetterà alle persone che si troveranno lì di poter accedere alla rete internet stando comodamente seduti. Tutte e tre le panchine avranno anche una luce di posizione bianca con un raggio di due metri per rendere più suggestivo e confortevole il contesto nelle ore notturne. Affinché ci sia la massima sicurezza e vengano evitati atti vandalici ai giochi e alle panchine tecnologiche saranno installate 2 telecamere di videosorveglianza i cui occhi elettronici monitoreranno sia l’area giochi e sia la passeggiata».



Lavori ai Passeggi

Un punto di aggregazione soprattutto giovanile: «La possibilità di accedere a internet, di poter ricaricare i propri dispositivi tecnologici è un modo per coniugare il valore dello stare insieme, insito nella panchina, alla tecnologia. Questo concetto è davvero stimolante e apre le porte ad una connessione vera, sia digitale che umana. Inoltre, la presenza delle telecamere rende questo luogo sicuro e aperto al desiderio di vivere la città».