Fano, l’ospedale Santa Croce torna Covid-free. Rientrata l’emergenza correlata al focolaio

FANO – Sembrerebbe totalmente rientrata l’emergenza inerente al focolaio di Covid-19 divampato all’Ospedale di Fano. In queste ore la situazione è stata monitorata passo a passo dal direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli che nel pomeriggio ha fatto il punto della situazione.

Nel pomeriggio del 2 dicembre infatti il presidio Santa Croce di Fano è tornato ad essere Covid- Free. Tutti i pazienti risultati positivi nelle unità operative di Gastroenterologia e Medicina sono stati trasferiti presso il presidio ospedaliero San Salvatore e la struttura Galantara.



«Dopo aver isolato il focolaio – spiega il direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli – questa mattina, grazie alla collaborazione con l’area vasta, abbiamo iniziato a trasferire i pazienti. Molti di questi sono stati dimessi al domicilio, altri trasferiti al San Salvatore e al Galantara. I pazienti infatti sono principalmente asintomatici e resteranno ricoverati per curare altre patologie».

«Continuiamo a lavorare – conclude Berselli –, da una parte per offrire il massimo delle cure per chi arriva in ospedale affetto dal Covid, e dall’altra accogliendo i pazienti che arrivano con altre patologie garantendo la normale attività per tutti i cittadini».

Buone notizie quindi anche in ottica di declassamento delle Marche da zona arancione e quella gialla. Al riguardo era intervenuto lunedì 30 novembre l’assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini che auspicava un miglioramento della situazione di Fano per evitare l’aggravamento delle terapie intensive. Entro le prossime ore verranno infatti rese note le nuove misure di contenimento pandemico valide per il periodo natalizio.