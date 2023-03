Fano, pioggia di offerte di lavoro per i giovanissimi: torna il Summer Job 2023

L'evento si svolgerà giovedì 30 marzo presso la Mediateca Montanari-Memo. I giovani potranno circolare liberamente negli spazi allestiti e suddivisi per 4 aree tematiche

FANO – Un mare di opportunità per giovani dai 16 anni in su. Conferma il proprio impegno Summer Job, l’evento organizzato dall’Informagiovani di Fano che si amplia ancora di più per offrire alle ragazze e ai ragazzi una vasta gamma di esperienze da vivere durante la prossima stagione estiva.

«Summer Job – precisa l’assessora Barbara Brunori – è uno strumento molto efficace per dare l’opportunità ai giovani di trovare un’occupazione estiva. Al contempo i titolari di attività possono avere accesso a un database per rintracciare i profili più interessanti per le posizioni aperte. L’obiettivo è quello di rendere sempre più semplice ed efficace l’incontro tra domanda e offerta, mettendo nelle condizioni gli operatori di rispondere ad una esigenza che negli anni è sempre più difficile esaudire».

«Offrire opportunità – afferma la Dirigente alle Nuove Generazioni Roberta Galdenzi – per l’estate e uno spazio dove poterle conoscere e valutare: questo è il senso dell’iniziativa Summer Job organizzato dall’Informagiovani di Fano che quest’anno si amplia e diversifica le sue proposte, per essere sempre al passo con le esigenze ed i desideri dei giovani».

L’iniziativa si svolgerà giovedì 30 marzo dalle ore 12 alle 19 presso la Mediateca Montanari-Memo. I giovani potranno circolare liberamente negli spazi allestiti e suddivisi per 4 aree tematiche:

Offerte di lavoro stagionale a Fano. I giovani, muniti di curriculum, potranno candidarsi direttamente alle numerose offerte di lavoro presentate dai rappresentanti del Consorzio Albergatori, dell’Associazione Ristoranti della provincia, dell’Associazione Bagnini e del Centro per l’impiego di Fano. L’evento si svolgerà come un classico speed date, dove i candidati potranno presentarsi direttamente ai referenti delle associazioni di categoria e avranno pochi minuti a disposizione per parlare di sé, delle proprie competenze professionali e delle aspirazioni personali.

Offerte di lavoro stagionale all’estero. Questo spazio è riservato per chi desidera conoscere le varie opportunità di lavoro in Europa. Attraverso lo sportello Help Desk Eures, i giovani potranno scoprire ed approfondire le job vacancies ed essere guidati nella candidatura.

Opportunità di progetti di volontariato a Fano con rimborso spese. Questo spazio è dedicato ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni, che vogliono conoscere “Cisto?affarefatica-facciamo il bene comune”. Il progetto promosso dal CSV Marche offre la possibilità di svolgere delle attività di volontariato insieme a gruppi di coetanei, ricevendo in cambio dei buoni spesa da utilizzare in noti negozi di Fano.

Opportunità di progetti di volontariato all’estero. In questo spazio l’associazione Vicolocorto di Pesaro presenterà i progetti finanziati dall’Unione Europea che offrono esperienze di volontariato (di durata variabile tra 1 e 12 mesi) con viaggio, vitto e alloggio gratuiti dedicati a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che desiderano fare un’esperienza all’estero.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa Summer Job 2023, è possibile contattare le operatrici dell’Informagiovani, Linda Bargnesi e Sara Nucci, scrivendo una e-mail a informagiovani@comune.fano.pu.it.