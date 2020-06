Fano, obbligo di mascherine anche per il weekend del 6 e 7 giugno

FANO – Nonostante i dati incoraggianti che provengono dal Gores e che delineano, per quello che concerne l’infezione da Covid-19, una situazione in netto miglioramento, il comune di Fano ha deciso di non abbassare la guardia e proseguire con la linea preventiva anche per il prossimo fine settimana.



Anche per il weekend del 6 e 7 giugno ci sarà l’obbligo di utilizzo delle mascherine. Una decisione dettata dalla volontà di arginare i comportamenti irresponsabili che hanno caratterizzato l’inizio della Fase 2.

Il sindaco Massimo Seri ha emesso nella giornata odierna un’ordinanza che impone l’uso della mascherina (copertura naso-bocca), dalle ore 18 alle ore 6, a partire dal 5 giugno sino all’8 giugno 2020 (scadenza ore 02 dell’8 giugno 2020) nelle vie, strade, piazze, marciapiedi, aree verdi e/o attrezzate e simili della zona mare e del centro storico essendo tali aree le più soggette alla formazione di assembramenti vista la presenza di diverse strutture ricettive.

Al riguardo, il primo cittadino ha riferito: «Queste precauzioni, in accordo con il Prefetto, sono necessarie per rendere più sicuro il vivere insieme e più semplice l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine».



Nel documento si specifica che sono esonerati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai 6 anni, i soggetti con disabilità non compatibile con l’uso della mascherina e coloro che praticano attività motoria diversa dalla comune passeggiata. Si ricorda che le forze dell’ordine continueranno a vigilare in maniera capillare sul rispetto delle regole di contenimento della pandemia.